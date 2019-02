Mongiusti nel tabellone dei migliori ad Orebro, in Svezia

Ottima prova di Mattias Mongiusti al torneo Juniores di tennis tavolo ad Orebro, in Svezia. Il sammarinese è entrato nel tabellone dei migliori prima di essere eliminato dal cinese di Singapore Shao, testa di serie n.4.

Mongiusti si è poi ripetuto anche nel torneo Elitè superando il norvegese Skoog e lo svizzero Falconnier, entrando anche in questo caso nel tabellone principale.

Successo anche per Andrea Morri che ha battuto 3-0 l'altro norvegese Eek.