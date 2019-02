Bowling: a marzo la finalissima del Campionato Sammarinese

Oltre al titolo di Campione Sammarinese si assegna anche la Coppa Titano e il Torneo "Prima Boccia".

Il bowling biancazzurro si allarga e, a cavallo tra febbraio e marzo, si assegnerà il titolo di Campione Sammarinese 2019. Oltre al Campionato si stanno giocando, al Rosen' Bowl di Serravalle, altri due tornei: la Coppa Titano aperta a tutti i giocatori e il “Prima Boccia” riservato ai principianti.

Due competizioni che danno la possibilità a tutti di immergersi nel mondo del bowling e che fanno da contorno al torneo principe, appunto il Campionato Sammarinese. Quest'ultimo sarà esclusiva di giocatori cittadini e/o residenti in Repubblica con febbraio dedicato esclusivamente agli 8 turni di qualificazione.

A marzo si giocheranno invece le finali: il 6 sarà il turno della Coppa, il giorno dopo Campionato e “Prima Boccia”.

5 categorie in programma, sia per il torneo maschile che per quello femminile, e alla fine l'ultima, decisiva, gara per eleggere il Campionissimo.



Da tenere d'occhio Matteo Corazza, promettente 15enne e già premiato agli ultimi Sportinsieme Awards per la conquista di alcuni importanti tornei italiani a livello giovanile. Corazza inoltre rappresenterà San Marino al Mondiale Juniores di Parigi a marzo e, un mese dopo, alla Coppa Mediterraneo assieme all'esperto Ettore Baciocchi. Per il femminile saranno presenti, a Malta, anche Morena Barbieri e Nicole Benedettini.



