Tennis Tavolo: un super Andrea Morri entra nel tabellone principale

Dopo la grande prestazione di Mattias Mongiusti nella gara Juniores per non essere da meno oggi è arrivata la super prestazione di Andrea Morri nella gara Cadet dopo aver perso il primo match con il danese Hvid battendo poi il pongista della repubblica Ceka Rehounek ed il russo Stebenov passa le qualificazioni ed entra nei primi 32 del Torneo, un risultato storico per il Tennistavolo Sammarinese che mai prima aveva passato le qualificazioni nelle due principali categorie giovanili in un Open così importante come quello svedese.