Volley: vince la Banca di San Marino, cade la Titan Services al tie-break

Era una partita da non sbagliare. La Banca di San Marino la vince 3-1 e si prende tre punti fondamentali nella rincorsa alla salvezza nel campionato di serie C femminile. Il fanalino di coda non crea grossi problemi alle biancoazzurre fatta eccezione per il secondo set che ha visto le ospiti imporsi 25/15. Avvio subito convincente della Banca di San Marino che piazza il break che permette alle Titane di stare sempre davanti. Sul 24/19, le ospiti annullano due set-ball, poi cedono 25/21. Nel secondo parziale il Rubicone in Volley riparte bene e sfruttando muro e battuta mette in difficoltà le padrone di casa che cedono 25/15. Nel terzo set la Banca di San Marino torna a giocare sui propri livelli e il parziale è nettamente a favore delle sammarinesi 25/8.

Nel quarto set le ospiti vanno avanti, le Titane recuperano con un parziale di 7/1. La Banca di San Marino scappa via e si porta sul 22/17. Fiorucci chiude con un attacco vincente che manda le squadre negli spogliatoi sul 25/18. Ottimo contributo di Magalotti con 17 punti. Parenti e Fiorucci mettono 14 punti a testa. In classifica la Banca di San Marino sale a quota 13 punti, Bellaria è a 16. Prossimo impegno sul campo della capolista Faenza.



Cede a Cesena la Titan Services. La squadra di Stefano Mascetti perde al tie-break e lascia al San Zaccaria Ravenna il primato in classifica. Romagnoli avanti di un punto sui Titani. Buon avvio sammarinese a Cesena, con la Titan Services avanti 25/16. Poi il secondo parziale va ai romagnoli che lo chiudono 25/23. San Marino ha la forza di tornare avanti dopo il terzo parziale vinto 25/21. Il quarto set è da dimenticare con Cesena che lo chiude 25/14 mandando la sfida al tie-break. Non bastano i 30 punti totali di Farinelli e i 26 di Mondaini, Cesena s'impone 15/10 e si prende la vittoria. Prossimo impegno al PalaCasadei contro la Consar Ravenna.



Elia Gorini