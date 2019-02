Tiro con l'Arco: Belloni e Forlani brillano ai Campionati Italiani

Rimini saluta i nuovi Campioni e archivia con successo i Campionati Italiani di Tiro con l'Arco. Frequentatissima l'edizione numero 46 ospitata dai padiglioni della Fiera nella quale si sono affrontati 951 arcieri in rappresentanza di 236 società.

Due i rappresentati degli Arcieri del Titano entrambe in evidenza. Fabrizio Belloni, undicesimo nel Compound Master col punteggio di 572, ha chiuso al quarantacinquesimo posto assoluto. Molto bene Jacopo Forlani sessantaduesimo su centosessanta nel Ricurvo. L'intensa tre giorni ha portato a Rimini la grande famiglia dell'arcieria dal miexd team internazionale di venerdì alle sfide ad eliminazione della domenica, quella utili a decretare i vincitori, passando per le qualifiche di sabato. Nell'Olimpico Maschile acuto di Michele Frangilli dell'Aeronautica Militare, in quello femminile ad imporsi è Elena Tonetta sempre dell'Aeronautica Militare. La divisione Compound ha premiato Arcangelo Borruso, per le donne Marcella Tonioli. Il nuovo campione italiano dell'Arco Nudo è il campano Giuseppe Fonti affiancato tra le donne dalla giovanissima brindisina Sara Caramuscia. I vari titoli a squadre sono per Iuvenilia Torino, Arcieri Torrevecchia, Arcieri Solese, Arcieri del Sole e Cus Roma.



r.c.