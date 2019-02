Zanardi su Bryan Toccaceli: "Gli auguro di trovare la sua direzione"

Dopo l'udienza con la Reggenza, Alex Zanardi ha avuto un pensiero anche per Bryan Toccaceli, come lui protagonista di un brutto incidente che gli ha stravolto la vita. "Auguro a Bryan di trovare la sua direzione - dice Zanardi - di riuscire a mettersi al lavoro con impegno, desiderio e curiosità. La vita a volte ci regala delle opportunità per avanzare molto rapidamente, bisogna sperare di essere puntuali all'appuntamento con la fortuna ma se ci si vuole arrivare occorre anche fare qualcosa. A Bryan auguro questo, di rimettere a posto le cose e scorgere la direzione verso la quale muoversi".