Giornata da incorniciare in terra umbra per i Lunghi Archi di San Marino nel fine settimana

A Valfabbrica in provincia di Perugia, in una prova valida per la qualificazione al campionato italiano, gli arcieri della compagnia Sammarinese, sono stati protagonisti, nonostante le condizioni meteo che hanno reso difficile la gara per tutti, Sono arrivati tre podi e numerosi piazzamenti.



Secondo posto per Davide Filipucci nella categoria Arco Storico, dietro solo a Giuseppe Bianchi, pluricampione Mondiale e Italiano. A sorpresa il secondo posto di Antonio Grasso, dopo due anni e un terzo posto ai Campionati Italiani con l’Arco Nudo, alla prima gara con il Longbow. Podio meritato per l’ottima condotta di gara, sorprendente anche il terzo posto di Sonia Toccaceli nella categoria Longbow, anche per lei domenica era un ritorno nella categoria dopo due anni con il Compound, il risultato ha sorpreso la stessa atleta.



A Gianni Ottaviani, resta un po’ di rammarico perché per una manciata di punti deve ancora rimandare il suo primo podio in carriera.



Settimo posto di Vito Campo, quarto posto di Marino Bartolini nella categoria Ricurvo, mentre si piazza al quinto posto Andrea Filipucci nella categoria Compound. Da segnalare l’ottimo esordio in gara per tre nuovi arcieri, Federica Valli, Carlo Chiaruzzi e Luigi Terenzi.