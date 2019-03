Atletica Leggera: Francesco Molinari cerca di migliorare il personale a Glasgow

Francesco Molinari, accompagnato dal tecnico Alberto Andruskiewich è a Glasgow per i Campionati Europei Indoor di atletica leggera. Il velocista sammarinese prenderà parte domani, sabato 2 marzo (batterie dalle 10.30, eventuale semifinale nel pomeriggio) ai 60m maschili.

Molinari arriva a Glasgow con un season best di 6”94 fatto registrare poche settimane fa ad Ancona ma lotterà per migliorare il proprio record personale di 6”91.