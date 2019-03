Molinari corre in 7"06 i 60m di Glasgow 2019

Francesco Molinari ha corso in 7"06 i 60m dei Campionati Europei Indoor di atletica leggera di Glasgow. Il velocista sammarinese accompagnato in Scozia dal tecnico Alberto Andruskiewich non è riuscito a battere il suo personale fissato in 6"91. Molinari (tesserato per l'Olimpus San Marino) è partito molto bene ma non è riuscito a confermarsi nel "lanciato" dovendosi così accontentare del 44esimo posto finale. Il tempo necessario per accedere alle semifinali di questa sera (20.20 ora sammarinese) si è rivelato essere 6"78. Al momento guida l'ellenico Zikos con 6"66 davanti ai due britannici Edoburun e Kilti. Per Molinari resta la soddisfazione di aver preso parte ad una gara continentale di altissimo livello, soddisfatto il tecnico Andruskiewich che lo ha seguito nella trasferta.