Volley: successo nell'anticipo per la Titan Services

Senza storia la sfida del PalaCasadei. Troppa Titan Services per la Consar Ravenna che s'impone nettamente sulla squadra romagnola non concedendo agli avversari più di 14 punti nel secondo set. Un successo che permette ai sammarinesi di tornare alla vittoria dopo il ko della scorsa settimana al tie-break. La Titan Services parte subito forte e per la Consar Ravenna la sfida è in salita dai primi scambi. Conferme che arrivano dagli stessi parziali e dalla durata totale del gara. I padroni di casa si prendono la vittoria in 50 minuti. Nel primo set la squadra di Stefano Mascetti chiude 25/12. Anche secondo e terzo parziale sono sullo stesso trend, con la Consar Ravenna che mette, rispettivamente, 14 e 13 punti massimo. Ottima prova in attacco del solito Farinelli con 16 punti. In doppia cifra anche Mondaini con 12 e Peroni con 11. Con questa vittoria la Titan Services sale a quota 38 punti insieme a Sassuolo che ha vinto in anticipo. Il prossimo impegno per i sammarinesi sarà in trasferta contro la Hypyx Modena.



Elia Gorini