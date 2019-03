Al via il corso antidoping del NADO San Marino

I primi due incontri si sono tenuti tra venerdì e sabato al Multieventi, gli altri quattro - per i quali sono aperte le iscrizioni - si svolgeranno nelle prossime settimane.

Conoscere le sempre mutevoli regole dell'antidoping è fondamentale per un atleta, motivo per cui il NADO San Marino ha organizzato un corso per approfondire il tema. Sei incontri di tre ore l'uno con annesso questionario di verifica, volti a garantire una formazione dettagliata sull'argomento agli atleti biancazzurri e a chi ne segue l'attività a vario titolo. I primi due si sono tenuti venerdì e sabato alla sede del CONS al Multieventi e si andrà avanti, nella stessa sede, per tutto marzo: lunedì 4 e venerdì 8 – dalle 20 – sabato 16 – dalle 9 – e venerdì 22, di nuovo dalle 20. Ci si può iscrivere mandando una mail all'indirizzo antidoping@cons.sm e i partecipanti avranno un attestato di formazione sul doping.



Nel servizio le parole di Claudio Muccioli, presidente NADO San Marino.