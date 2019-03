Chiara Dal Pozzo vince il tabellone Under 10 nel torneo giovanile dello Sporting Club Sassuolo

Allo Sporting Club Sassuolo finale per la prima tappa del circuito nazionale “Junior Next Gen” di macroarea Nord-Est. Nell’Under 10 femminile ha vinto dominando l'italo-sammarinese Chiara Dal Pozzo (Tc Valmarecchia), figlia della nazionale sammarinese Francesca Guardigli, che in semifinale ha sconfitto 6-1, 6-2 Valentina Buoncuore e nella finalissima Micol Salvadori per 6-1, 6-1. Nel suo cammino vincente la Dal Pozzo ha lasciato per strada solo le briciole.