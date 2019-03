Mondiali di Bocce: una vittoria e due sconfitte per San Marino nella prima giornata

Subito un successo per i colori bianco-azzurri ai mondiali di Buenos Aires. Nella prima partita del Mix Team, Jacopo Frisoni e Anna Maria Ciucci hanno battuto il Brasile per 11 a 8 mentre nel singolare maschile, Enrico Dall'Olmo è stato sconfitto per 11 a 10 al termine di una partita tiratissima. Nel singolare femminile, Stella Paoletti ha ceduto per 11 a 6 contro la rappresentante austriaca