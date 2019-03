Mondiali: i sammarinesi in gara

Sono cominciati in Argentina i mondiali di Bocce, che vedono in gara anche quattro giocatori sammarinesi. In mattinata i primi incontri, con Jacopo Frisoni e Anna Maria Ciucci impegnati contro il Brasile nella gara del Mix Team. Nel primo turno del torneo maschile, Enrico Dall'Olmo se la vedrà contro un giocatore brasiliano mentre Stella Paoletti affronterà nel pomeriggio una rappresentante della squadra austriaca.