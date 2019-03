Mondiali Bocce: un'altra vittoria per il Mix Team

Jacopo Frisoni ed Anna Maria Ciucci battono l'Uruguay e, salvo imprevisti, sono primi nel girone

Continuano i Mondiali di Bocce in programma a Tucumán, Argentina.

Nel singolare maschile Enrico Dall'Olmo batte 12-1 il giocatore tedesco e si giocherà lo spareggio per il secondo/terzo posto nel proprio girone contro la Francia.

Il Mix Team, formato da Jacopo Frisoni e Anna Maria Ciucci, regala un'altra vittoria ai colori biancazzurri superando 9-8 l'Uruguay e facendo un passo decisivo per il primo posto del raggruppamento.

Deve sperare nella vittoria del Cile, invece, Stella Paoletti, per poi giocarsi lo spareggio con il Giappone nel singolare femminile.



AC