Mondiali di Bocce: Dall'Olmo passa il primo girone

Arrivano buone notizie per San Marino da Tucuman, in Argentina, dove si stanno svolgendo i Mondiali di Bocce. Nel singolare maschile Enrico Dall'Olmo ha battuto 12-6 un avversario canadese e si è garantito l'accesso al turno successivo. Oggi Dall'Olmo tornerà al bocciodromo per sfidare la Germania e definire il secondo o terzo posto del girone. Nel femminile Stella Paoletti si gioca il quarto posto del raggruppamento, l'ultimo disponibile, contro il Giappone.

Dopo la vittoria di ieri, Jacopo Frisoni e Anna Maria Ciucci saranno impegnati contro l'Uruguay nella seconda partita del Mix Team.



AC