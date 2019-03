Special Olympics: una settimana ai Mondiali, Avril Lavigne per l'apertura

Continua il viaggio della torcia di Special Olympics ad Abu Dhabi. Manca una settimana esatta alla Cerimonia di apertura in programma per giovedì 14 marzo. Sono previsti 7500 atleti in rappresentanza di 190 paesi. La delegazione della Nuova Zelanda è la prima ad aver raggiunto gli Emirati Arabi. San Marino partirà domani mattina. Ad attendere i portacolori del Titano ad Abu Dhabi il capo delegazione Barbara Frisoni già da qualche giorno negli Emirati Arabi. Intanto arrivano le prime anticipazioni sulla Cerimonia di Apertura, tra le star che parteciperanno ci sarà anche la cantante canadese Avril Lavigne.



