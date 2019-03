Mondiali di Bocce: tris di vittorie e qualificazioni per San Marino

Tris di vittorie e passaggi del turno per San Marino ai Mondiali di Bocce di Tucumàn (Argentina).

Nel singolare maschile Enrico Dall'Olmo batte 11-5 la Francia e passa come secondo nel girone, qualificandosi tra i migliori 16. Agli ottavi ci va anche Stella Paoletti nel tabellone femminile con un netto 12-0 sul Giappone che vale il quarto posto del raggruppamento. Continua a vincere il Mix Team formato da Jacopo Frisoni e Anna Maria Ciucci. Primo posto nel girone grazie al 12-4 sulla Slovacchia.

Oggi in programma gli ottavi di finale per tutte le competizioni.



AC