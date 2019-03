Mondiali Special Olympics: San Marino in viaggio, Italia da Conte

Il Presidente del Consiglio ha ricevuto la delegazione azzurra alla Camera.

Il Mondiale Special Olympics di Abu Dhabi aprirà ufficialmente i battenti il 14 marzo, intanto però la delegazione di San Marino s'è messa in marcia. Marcia cominciata stamattina ad Acquaviva e che terminerà stasera a Dubai, dove i 14 atleti biancazzurri – e il resto delle delegazione – si fermeranno nei primi giorni. La capo delegazione Barbara Frisoni li aspetta negli Emirati, dunque a dirigere le operazioni, per ora, è il vice Bruno Muccioli.



Si muove San Marino e comincia a muoversi pure l'Italia, che nella rassegna impiegherà 115 atleti. Ricevuti a Montecitorio dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha auspicato la trasmissione delle gare da parte della Rai e promesso, a riguardo, una telefonata a viale Mazzini. Non che all'evento manchi copertura mediatica: 2mila i giornalisti accreditati per una manifestazione che impiegherà 7500 atleti di 176 nazioni in 24 discipline. E poi anche 2500 allenatori, 20mila volontari e 500mila spettatori attesi.





RM



Nel servizio le parole di Bruno Muccioli, vice capodelegazione Special Olympics San Marino.