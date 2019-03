Mondiali di Bocce: che vittoria per Stella Paoletti!

Buone notizie dai Mondiali di Bocce a Tucumàn (Argentina) nella notte sammarinese.

Nel singolare femminile Stella Paoletti supera ogni pronostico e vince 11-4 contro la forte Turchia.

Si rialza anche il Mix Team formato da Jacopo Frisoni e Anna Maria Ciucci. Dopo la sconfitta con il Cile arriva un successo per 10-7 con il Perù. Per il passaggio del turno sarà decisiva la partita con gli Stati Uniti così come per Enrico Dall'Olmo, impegnato nel singolare maschile.



AC