Special Olympics Games: gli atleti di San Marino sono arrivati a Dubai

Sono finalmente atterrati tra i grattacieli di Dubai, i 14 atleti di San Marino e la delegazione bianco azzurra al completo, pronti per cominciare l'avventura degli Special Olympics World Games di Abu Dhabi. La cerimonia di apertura, che conoscendo la grandiosità di questo Paese sarà più che spettacolare, è prevista giovedì prossimo, alle 17 ora locale.

Tanti gli ospiti attesi sul palco dello Zayed City Stadium, tra i quali la pop star Avil Lavigne, il cantante del successo mondiale Despacito, Louis Fonsi, il pluri premiato DJ Paul Oakenfold e grandi nomi del calcio, Romario, Cafu, l'ex attaccante del Chelsea Drogba, tutti insieme per dare inizio a quello che sarà il più grande evento sportivo ed umanitario del 2019. Ricordiamo qualche numero: sono attesi 7500 atleti, 3000 coach, 20.000 volontari, 500.000 spettatori, oltre 2000 giornalisti, fotografi e blogger.

I ragazzi di San Marino sono impegnati in questi giorni in un fitto calendario di appuntamenti con il programma Hosting Town che li porta, insieme agli atleti di altre 197 nazionalità differenti, in giro per gli Emirati e nelle scuole, per promuovere lo spirito di Special Olympics e i suoi valori fondanti: l’accettazione di tutte le diversità e la piena inclusione.

Proprio oggi la torcia olimpica è arrivata a Dubai, dopo avere toccato gli altri sette Emirati, pronta ad accendere giovedì lo stadio di Abu Dhabi e dare inizio alle gare. Sette le discipline per gli atleti bianco azzurri: nuoto, atletica, ginnastica artistica e ritmica, bocce, bowling e, per la prima volta, la vela.