Paoletti d'argento, lo stupore di Mularoni: "L'avevamo mandata per fare esperienza in un Mondiale..."

Il presidente della FederBocce è raggiante per il grande risultato della sua atleta: "Ancora non me ne rendo conto".

Le bocce sammarinesi sono abituate ai risultati importanti, l'argento iridato di Stella Paoletti però non se lo aspettava proprio nessuno. Come ammette, raggiante, il presidente della FederBocce Maurizio Mularoni: "Che Dall'Olmo avrebbe fatto il singolare maschile era scontato, per la coppia mista invece abbiamo optato per la Ciucci con Frisoni. E poi c'era il singolare femminile e abbiamo deciso di mandarci Stella per farle fare esperienza. Ha 19 anni e gioca a bocce da nemmeno due anni, prima faceva pallavolo. È partita un po' in sordina, quando abbiamo visto il suo girone abbiamo pensato che fosse quasi impossibile, infatti è passata per ultima. Poi ha battuto la turca facendo una partita strepitosa, questo le ha dato grinta e mordente e non l'ha formata più nessuno. Non me ne sto ancora rendendo conto, dopo il grande oro di Tarragona è arrivata un'altra impresa storica per le bocce sammarinesi".