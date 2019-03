La settimana dell'Educazione alla Cittadinanza comincia da "Sport, Valori e Cittadinanza"

Il Kursaal ha ospitato il primo incontro sul valore della partecipazione pubblica, ospiti Massimo Bonini e Damiano Tommasi.

La settimana dell'Educazione alla Cittadinanza è indirizzata soprattutto ai ragazzi, per stimolarne curiosità, impegno e partecipazione alla vita pubblica. E si apre proprio con un incontro rivolto agli studenti del triennio della Scuola Superiore, la Tavola Rotonda “Sport, Valori e Cittadinanza”. Ad aprire il tutto è il discorso dei Capitani Reggenti Mirco Tomassoni e Luca Santolini, in prima fila insieme al Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi e al Presidente del CONS Gian Primo Giardi.



Sul palco ci sono due grandi ex del calcio della penisola, Massimo Bonini e Damiano Tommasi. Con loro Andrea Stefani, project leader dell'Europeo U21 italo-sammarinese, Andrea Porcarelli, docente universitario, e Andrea Zavoli, che ha parlato del rapporto tra sport, di cui era e resta grande appassionato, e disabilità. Rapporto ricordato anche dal video degli atleti di Special Olympics San Marino, negli Emirati Arabi per i Mondiali. Due ore di salotto filate via senza noia, con gli studenti attenti all'ascolto.



RM



Nel servizio le parole del Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi e il Presidente dell'AssoCalciatori Italiana Damiano Tommasi.