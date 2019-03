Accoglienza da star per Stella Paoletti vice campione del mondo nelle bocce

San Marino vice campione del mondo nelle bocce. L'impresa è tutta della giovane sammarinese Stella Paoletti accolta come una star al suo rientro dall'Argentina

Rientrata ieri dall'Argentina, accolta come una regina oggi intorno alle 16 al bocciodromo di Borgo Maggiore, la giovanissima Stella Paoletti si gode il suo magic moment dopo essersi garantita il risultato più alto mai ottenuto dalle bocce sammarinesi. Stella Paoletti, 19 anni, vice Campione del Mondo, straordinaria medaglia d'argento arrivata a San Miguel de Tucumàn, in Argentina, dopo aver ceduto in una finale tiratissima 12-10 all'italiana Elisa Luccarini. Tutto nasce poco più di un anno fa quando Stella, giocando a volley si procura un infortunio al ginocchio.



A quel punto la vicina di casa Anna Maria Ciucci, da tempo inserita nella Nazionale sammarinese di Bocce femminile, la stimola e la porta a cimentarsi con il nuovo sport. Confortanti i primi riscontri, ma nessuno, in quel momento, pensava che in 13-15 mesi di Bocce, la giovanissima sammarinese potesse arrivare ad un niente dal diventare Campione del Mondo. San Marino celebra e abbraccia, è il caso di dirlo, la nuova Stella che, oggi annuncia, anche il ritorno allo sport d'origine, il volley, a questa età se lo può permettere, e se è un talento, come ha dimostrato di essere, potrebbe togliersi grandi soddisfazioni anche in due sport completamente diversi. Oggi, sono le bocce a regalarle la gloria.



L.G