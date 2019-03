Giro d'Italia, Baldiserra: "Montegiardino può essere decisiva per la vittoria finale"

Il Presidente della FederCiclismo biancazzurra definisce la Tappa 9 "una delle migliori in un Giro in cui le crono saranno decisive. I corridori cominciano a temerla".

“La Riccione-San Marino dovrebbe diventare una delle migliori tappe del Giro d'Italia 2019”. Non ha dubbi a riguardo il presidente della FederCiclismo sammarinese Valter Baldiserra, presente alla presentazione della Wine Stage biancazzurra. “Quando ci hanno chiesto un parere sulla tappa da ospitare abbiamo subito indicato la cronoscalata – spiega Baldiserra – Vegni, il direttore del Giro, conosceva già Montegiardino, ci ha chiesto se per noi andasse bene e noi gli abbiamo detto che va benissimo. Per noi è un onore, questa dovrebbe diventare una delle migliori del Giro 2019. Per nostra fortuna questa sarà un'edizione particolare: le crono dovrebbero essere fondamentali e la nostra è la più lunga e più in salita. Quando saranno qui si sarà già delineata una classifica e chi non sarà pronto per Montegiardino avrà un grosso handicap quando arriverà sulle montagne, perché qui è facile prendere 3 o 4 minuti. Alcuni professionisti sono già venuti a provarla e verranno ancora dopo la Tirreno-Adriatico, prima di andare a Sanremo, perché cominciano a prendere paura della nostra tappa”.