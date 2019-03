Special Olympics World Games: oggi le preliminari di ginnastica e bocce

Melissa, Beatrice ed Eleonora. All’Adnec di Abu Dhabi, oggi hanno esordito loro, con le gare preliminari per la ginnastica artistica.



Con una sana tensione e l’emozione di vivere finalmente il momento, sensazioni che si percepiscono forti in queste giornate pre-competizioni, le atlete di San Marino hanno saputo mantenere una perfetta concentrazione.

E i risultati si sono visti tutti, sia agli attrezzi che nel corpo libero e nel volteggio: grazia e precisione in ogni movimento. Insomma, gli allenamenti dei mesi passati hanno ripagato gli sforzi.



Ma oggi è stata anche la giornata delle gare preliminari per le bocce.



E dopo la cerimonia di apertura di domani sera, l'attesa finisce e si entra, prontissimi, nel vivo delle gare.