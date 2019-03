Baseball: lo spagnolo Baez al San Marino

La squadra del manager Mario Chiarini ha ingaggiato il lanciatore Fernando Baez, nativo della Repubblica Dominicana ma con passaporto spagnolo. L’arrivo di Baez non dovrebbe essere l’unico movimento in entrata nel roster del San Marino che nei prossimi giorni potrebbe accordarsi con Renè Mazzocchi, ex lanciatore del Redipuglia