Special Olympics World Games: arrivano le prime medaglie per San Marino



Sono finalmente arrivate le prime medaglie per San Marino, così attese dagli atleti bianco azzurri. Un oro nel giavellotto per Paolo, mentre per la ginnastica artistica le ragazze hanno collezionato ben 7 medaglie: 2 ori per Melissa, altri 2 ori e un bronzo per Eleonora, medaglia per il quarto e quinto posto per Beatrice.



E' vero, tutti loro conoscono a memoria il motto degli Special “Che io possa vincere, ma se non ci riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”. Ma quando c'è anche il podio, la felicità sale alle stelle. E non importa molto in quali discipline o chi di loro vinca, lo spirito di squadra tra i ragazzi è fortissimo ed emozionante.



Ma oggi è stata anche la giornata delle bocce dove Fabio, per lui primi mondiali in questa disciplina, ha difeso alla grande i colori di San Marino, con tiri precisi e partite combattute fino all'ultimo lancio, soprattutto contro il suo avversario giamaicano.



Ora tutti a festeggiare, alle prossime gare ci si penserà domani mattina.



Nel video l'intervista a Paolo Bindi, atleta