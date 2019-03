K1, Roberto Gheorghita vince il titolo europeo Iska

Il detentore della cintura Magureanu è andato ko alla quarta ripresa.

Roberto Gheorghita è il nuovo campione europeo Iska di K1. Nel match per il titolo il combattente di San Marino ha battuto per ko il detentore della cintura, il tedesco Pavel Magureanu, steso alla quarta ripresa per low kick in un match a senso unico. L'incontro si è tenuto ieri al Carisport di Cesena nell'ambito dell'evento Fight Never End 8.