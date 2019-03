Mondiale Bocce, il CT Cesini: "Fiero del terzo posto di squadra. Stella? Mai visto un cambio di marcia così"

Il CT ringrazia anche la Federazione: "Sono stati d'accordo quando ho deciso di portare 4 atleti anziché 2, li ringrazio".

A una settimana dalla conclusione del Mondiale di Bocce, il CT di San Marino Marco Cesini torna sulla bella prestazione dei suoi: "Un Mondiale stupefacente, eravamo partiti lavorando bene nei mesi precedenti ma sinceramente non mi sarei aspettato un risultato di queste proporzioni".



La sorpresa più grande è stata certamente l'argento della 19enne Stella Paoletti, che ha iniziato a giocare a bocce da meno di due anni: "Avevamo deciso col presidente di portarla per fare esperienza - spiega - em>ma sinceramente in 40 anni di esperienza nelle bocce, anche ad alti livelli, non ho mai visto un cambio di marcia così dall'allenamento alla partita. Nelle partite che contavano è stata veramente di ghiaccio".



Ma non c'è sato solo l'assolo di Stella, aggiunge: "La cosa che guardo di più è il terzo posto nel punteggio a squadre: siamo arrivati terzi dietro a due superpotenze come Italia e Brasile e davanti ad Argentina e Cile, che hanno tantissimi tesserati. Di questo ne vado fiero. Devo ringraziare la Federazione, sono stati d'accordo quando ho optato per portare 4 giocatori anziché 2, come hanno fatto altri. Credevo fosse giusto così e i risultati hanno premiato la scelta".