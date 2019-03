Special Olympics World Games: si entra nel vivo delle gare

Una giornata all'insegna dell'inclusione quella di oggi agli Special Olympics World Games di Abu Dhabi. A partire dalla mattina presto, quando i corridoi dell'Adnec sono stati invasi dagli studenti delle scuole della città, qui a fare il tifo per gli atleti speciali. Tanti anche i campioni dello sport che in questi giorni sono venuti ad incoraggiare i ragazzi, primo tra tutti l'ex attaccante del Chelsea Drogba, sul campo da calcio insieme alle nazionali special.Sempre oggi, sono cominciate molte delle gare unificate, che vedono giocare insieme, nella stessa squadra, atleti con e senza disabilità. Dimostrazione di quanto sia semplice abbattere stereotipi e barriere. E poi, tra una competizione e l'altra, un incontro molto speciale per la nostra Barbara Frisoni.



Ma torniamo alle gare: per San Marino è stata la giornata del bowling e della ginnastica ritmica. Nicolas e Federico hanno tenuto alta la bandiera bianco azzurra, con perfetta concentrazione e nervi saldi. Tanta emozione, invece, per Marianna, esordio assoluto per lei ad un mondiale. Ma con il sostegno di Michela, veterana della ritmica, e l'incoraggiamento della sua coach, tutto è più semplice. Sí, perché la solidarietà è un altro valore fondante agli Special Olympics.



Le medaglie? Vinte le prime, abbiamo perso il conto. Ma che importa, in fondo è il momento della gara, l'aver tentato ancora una volta di superare i propri limiti ad arricchire davvero, molto più che il risultato sportivo.



Elisabetta Norzi