Volley: vince la Titan Services, ko a Cattolica per la Banca di San Marino

La squadra di Mascetti s'impone 3-0 sulla Pagnoni Marignano, le ragazze di Maestri cedono 3-0.

La Titan Services vince il derby contro la Pagnoni San Giovanni 3-0. La squadra di coach Stefano Mascetti continua la lotta per i play off. Ottimo avvio dei sammarinesi che nel primo set prendono subito il largo e si portano sul 13/8. La Titan Services controlla e va a chiudere 25/17 senza grossi problemi. Nel secondo parziale la partita rispecchia il primo con i sammarinesi che lo chiudono 25/14 con un muro decisivo di Andrea Lazzarini. Più equilibrato il terzo set in parità fino al 13 a 13. Gli ospiti piazzano un break di tre punti, la Titan Services reagisce immediatamente e allungano fino a chiudere 25/21. In attacco ottimo contributo del solito Farinelli con 22 punti, in doppia cifra anche Mondaini con 13 e Peroni con 10. Prossimo impegno per i biancoazzurri sul campo del Sassuolo che con i Titani condivide il secondo posto in classifica con 41 punti a una lunghezza dalla capolista Ravenna.



In serie C femminile la Banca di San Marino perde 3-0 a Cattolica. La squadra di coach Stefano Maestri non gioca una buona partita. Nel primo set le romagnole vanno a chiudere 25/17 con le sammarinesi che non raccolgono punti dalle bande. La Banca di San Marino ha provato a reagire negli altri due parziali, con le biancoazzurre un po' di più in partita. Cattolica si aggiudica i parziali 25/19 e 25/21. In classifica le sammarinesi restano a quota 14 punti alle spalle di San Martino con 17. La prossima sfida casalinga contro il Pontevecchio Bologna è una gara fondamentale per la rincorsa alla salvezza.



Elia Gorini