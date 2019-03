Bocce: a Dall'Olmo e Frisoni il Trofeo Libertas

A quattro giorni dal rientro dall’Argentina Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni hanno centrato la vittoria nel Trofeo Libertas, gara di specialità raffa a coppie inserita nel calendario FIB. Ben 88 i binomi al via nelle categorie A, B e C; Dall’Olmo e Frisoni, dopo aver vinto il loro girone, hanno superato nello spareggio Frisoni senior (Giuseppe, padre di Jacopo) e il tecnico federale Marco Cesini. Dopo essersi liberati in semifinale della coppia Aureli-Marzzoli del Colbordolo di Pesaro, i due giovani sammarinesi si sono imposti in una finale a senso unico (12-3 il risultato) su Firmino Piton e Luciano Ficarelli della DLF Rimini.