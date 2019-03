Mondiali Special Olympics, San Marino a quota 11 medaglie

A quattro giorni dall'apertura, il bilancio biancazzurro è di 6 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Domina la ginnastica artistica coi 7 podi del duo Santolini-Mancini.

A quattro giorni dall'apertura dei Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi sono 11 le medaglie conquistate dalla delegazione di San Marino, per la precisione 6 ori, 3 argenti e 2 bronzi.



Il grosso dei podi arriva dalla ginnastica artistica, dove Eleonora Santolini e Melissa Mancini hanno messo insieme ben 7 medaglie. Le biancazzurre si sono prese due ori a testa, la prima nel corpo libero e nel volteggio e la seconda sempre nel corpo libero e nella trave di equilibrio. Santolini ha poi fatto en plein con un argento nelle parallele asimmetriche e con un bronzo nella trave di equilibrio, mentre Mancini si è presa anche l'argento nelle parallele asimmetriche.



Gli altri due ori sono di Paolo Bindi, nel lancio del giavellotto, e di Michela Angeli, nell'all around di ginnastica ritmica. Completano il medagliere l'argento di Ruggero Marchetti nel lancio del peso e il bronzo di Nicholas Frassini nel torneo singolare di bowling.