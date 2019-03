Tiro a Volo, Perilli al comando ad Acapulco

In apertura il Tiro a Volo con Alessandra Perilli al comando dopo la prima giornata della prova messicana di Coppa del Mondo. Ad Acapulco la sammarinese ha colpito 73 piattelli (25+24+24) e guida la graduatoria insieme ad altre 3 tiratrici. In questo momento è in corso l'ultima serie per accedere alla finale.