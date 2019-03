Coppa del Mondo tiro a volo, 15° posto per Perilli ad Acapulco

Vince Jessica Rossi, che si qualifica per Tokyo 2020. Berti 69° dopo due serie di qualificazione.

Niente finale per Alessandra Perilli nella prova di Coppa del Mondi di tiro a volo di Acapulco, in Messico. Alla biancazzurra è stata fatale l'ultima serie di qualificazione, nella quale ha colpito 22 piattelli. Per lei 15° posto con 118 colpi a segno (su 125), uno in meno di quelli necessari per essere nelle migliori sei. A vincere è l'italiana Jessica Rossi, che si è così assicurata l'accesso alle Olimpiadi di Tokyo. Nella gara maschile, dopo le prime due serie di qualificazione Gian Marco Berti è 69° con 47 centri su 50 tiri. Oggi seguiranno le altre tre serie di qualificazione e la finale.