Mondiali Special Olympics, la delegazione sammarinese accolta a Fonte dell'Ovo

A ricevere i 14 atleti e il resto della squadra i parenti, gli amici e le istituzioni politico-sportive, a partire dai Capitani Reggenti.

Grande accoglienza per la delegazione di Special Olympics San Marino, rientrata oggi dai Mondiali di Abu Dhabi. Il pullman dei biancazzurri è arrivato alle 17 medie di Fonte dell'Ovo, dove ad attenderli c'erano parenti, amici e istituzioni sportive e politiche, su tutti i Capitani Reggenti Mirco Tomassoni e Luca Santolini. Quindi l'ingresso trionfale nella palestra delle scuole, sulle note di We Are The Champions. Abbracci, sorrisi e lacrime di gioia per i 14 atleti speciali, che negli Emirati hanno vinto 8 ori, 6 argenti e 7 bronzi, per un totale di 21 medaglie.



Nel video, le interviste agli atleti Melissa Mancini (3 ori e 1 argento nella ginnastica artistica), Michela Angeli (2 Ori, 1 argento, 1 bronzo nella ginnastica ritmica), Nicholas Frassini (2 bronzi nel bowling) e Federico Alessandrini (1 bronzo nel bowling)