Mondiali Special Olympics, Felici: "Medaglie frutto del loro impegno"

Così il presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali.

Ad accogliere la delegazione sammarinese di Special Olympics San Marino c'era anche il presidente della Federazione Sport Speciali Filiberto Felici, che commenta così il buon esito della spedizione: "Le 21 medaglie sono il risultato dei loro sforzi, della loro passione e dei loro allenamenti. Per alcuni di loro è stato il primo viaggio in aereo, sono emozioni che ricorderanno per tutta la vita. Le loro famiglie hanno avuto l'esempio che quello che stanno facendo, cerchiamo di farlo arrivare anche alle famiglie di altri potenziali atleti".