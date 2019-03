Volley: giornata da incorniciare per le squadre sammarinesi

La Titan Services torna capolista, la Banca di San Marino vince e vede la salvezza.

Grande colpo della Titan Services che vince la prima delle tre “finali” che valgono i play-off. La squadra di Stefano Mascetti vince sul campo del Sassuolo 3-2. Un successo che permette ai Titani di andare in testa al campionato approfittando anche della sconfitta di San Zaccaria Ravenna a Bellaria. Nel primo set i padroni di casa s'impongono 25/20, mentre nel secondo parziale la Titan Services si trova sotto 17 a 9. A quel punto i biancoazzurri iniziano a giocare e iniziano a mettere le basi per la rimonta. Nel terzo set la Titan Services s'impone 25/22. Il quarto parziale si decide ai vantaggi in favore degli ospiti per 26/24. La sfida si decide al tie-break con la Titan Services che s'impone 15/11. Grande contributo di Farinelli con 38 punti. In doppia cifra anche Mondaini con 15 e Andrea Lazzarini con 10. Prossimo impegno in casa contro Bellaria per un'altra sfida play-off fondamentale.



In serie C femminile vittoria d'oro per la Banca di San Marino che batte il Pontevecchio Bologna 3-0. Per la prima volta le biancoazzurre escono dalla zona retrocessione. Primo set equilibrato, con le sammarinesi che s'impongono ai vantaggio 26/24. Anche nel secondo parziale si lotta fino alla fine. Sul 23 pari, un recupero di Vannucci e un ace di Piscaglia consentono di conquistare il parziale 25/23. Nel terzo set la Banca di San Marino allunga sul 9/5, le ospiti tornano in partita. Arriva il break delle sammarinesi che allungano 16/12, poi un nuovo strappo 24/20. La Banca di San Marino chiude 25/22 con attacco finale di Chiara Parenti. Prossimo impegno in trasferta sul campo della Teodora Ravenna.



Elia Gorini