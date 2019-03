Il Baseball San Marino fa spesa a Rimini e Nettuno: arrivano 5 giocatori

Ufficiali i prestiti di Trinci e Giordani, fatta per la conferma di Cherubini, prossima la chiusura degli innesti di Di Fabio e Celli.

Il San Marino Baseball prosegue la campagna di rafforzamento del roster in vista della prossima Serie A. Ufficiali gli acquisti in prestito del ricevitore Mario Trinci e dell'esterno Federico Giordani, rispettivamente dal Nettuno 1945 e dal Lions Nettuno. Trinci viene da un 2018 con appena due errori, mentre Giordani vanta un'esperienza nelle minors americane coi club satelliti dei Los Angeles Dodgers. In arrivo, sempre in prestito, anche l'esterno Di Fabio e l'interno Celli, entrambi dal Rimini. E da Rimini torna anche il lanciatore Cherubini, sul Titano anche la scorsa stagione.