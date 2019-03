Giro d'Italia, Saronni: "A San Marino ho vinto il Giro. Senza Aru la Emirates non ha uomini da classifica"

L'ex corridore - che vinse la tappa sammarinese del Giro del '79 - oggi è dirigente della squadra degli Emirati, che dovrà fare a meno del sardo.

San Marino è decisamente rimasta nel cuore di Giuseppe Saronni, che nel '79 conquistò la Rosa proprio sul Titano, per non lasciarla più: "Nonostante siano passati tanti anni è sempre un bel ricordo, venendo qui ho rivisto tutto il percorso e mi sono venuti in mente quei momenti veramente belli e gioiosi. È su queste strade che in realtà ho vinto, a 21 anni, il mio primo Giro d'Italia".



Ora Saronni ci ritorna da dirigente della UAE Emirates, ma senza il suo alfiere di punta Fabio Aru. Il sardo ha finalmente capito qual è il problema che l'ha limitato in questi anni, ossia una costrizione dell'arteria iliaca della gamba destra. Motivo per cui si opererà e salterà il Giro. "Contavamo molto sul suo apporto - spiega Saronni - però almeno ha scoperto il suo problema, quindi con un po' di pazienza potrà risolverlo e tornare competitivo. Senza Fabio dovremo organizzare una squadra diversa: non abbiamo un corridore da primi posti in classifica, però abbiamo ragazzi giovani per una media classifica e abbiamo gente come Ulissi e Gaviria che può puntare alle vittorie di tappa e movimentare questo Giro".