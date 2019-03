Baseball San Marino: arrivano Alarcon e Perdomo

A pochi giorni dall’amichevole con Riccione, la prima in preparazione della stagione 2019 di Serie A1, per la San Marino Baseball sono in arrivo due giocatori importanti che saranno colonne fondamentali della formazione che affronterà il campionato agli ordini del manager Mario Chiarini. Si tratta di Yordanis Alarcon e Carlos Perdomo, due elementi esperti del campionato per averlo vissuto negli ultimi due anni con le casacche di Padule e Padova.



Per Yordanis Alarcon quella dello scorso anno è stata una stagione eccellente a livello individuale, con una media battuta di 380, 14 punti battuti a casa e 8 basi ball ricevute. L’interno classe ’83, cubano, è stato per una vita ai Lenadores de Las Tunas della Lega nazionale cubana, col 2018 che ha rappresentato per lui la certezza di essere uno dei migliori uomini nel box del campionato italiano. Il 380 (347 nel 2017) col quale ha chiuso la stagione, infatti, lo manda direttamente al settimo posto della media battuta.



Chi è addirittura più su, quanto a batting average per il 2018, è il secondo arrivo di oggi, Carlos Perdomo, che con Padova ha fatto registrare un eccellente 396 (terzo dietro a Romero e Mazzanti). L’interno classe ’90, venezuelano, ha un passato in Rookie League nell’organizzazione dei Phillies, coi quali è arrivato anche in singolo A. Passato in controllo a Houston, è arrivato in doppio A con Corpus Christi e poi ha passato un paio di anni anche nella lega colombiana, vincendo il titolo. Perdomo è a Padova da due anni, nel 2017 ha battuto con una media di 310.