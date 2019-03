Ciclismo, domani la Coppi-Bartali passa per San Marino

Previsto un Gran Premio della Montagna alla Porta del Paese: la partenza della tappa è alle 11:30 a Riccione.

Oggi comincia la Settimana Coppi Bartali di ciclismo, che domani passerà da San Marino per la tappa Riccione-Sogliano al Rubicone. È previsto un Gran Premio della Montagna alla Porta del Paese, dove la carovana transiterà presumibilmente tra le 12:30 e le 13. La partenza è fissata per le 11:30 in viale Ceccarini. La prova odierna invece sarà divisa in due mini-tappe a Gatteo.