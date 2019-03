Giro d'Italia, Cassani: "Nibali, occhio a Dumoulin e Roglic. Mi aspetto qualcosa da Formolo"

Così il CT dell'Italia, a San Marino per la presentazione della "Wine Stage".

A San Marino per la presentazione della tappa biancazzurra del Giro, il CT dell'Italia Davide Cassani ha detto la sua sulla corsa Rosa. Che parte senza Froome ma con un Nibali deciso a dire la sua: "Vincenzo vuole vincere il suo terzo Giro d'Italia, ma non sarà facile. Ci sono tanti avversari forti. Sicuramente Dumoulin, che ha già vinto il Giro e l'anno scorso è arrivato secondo. Poi Roglic, che è partito alla grande, ha vinto la Tirreno-Adriatico ed è forte sia in salita che a cronometro. Poi Bernal, Landa, il campione del mondo Valverde, senza dimenticare Yates. Tra gli italiani, dopo due piazzamenti nei primi dieci mi aspetto qualcosa in più da Formolo, l'anno scorso è stato bravo ma può fare di più. Poi c'è Moscon, che non penso farà classifica ma che nelle gare contro il tempo può dire la sua".