Pallavolo: la Nazionale maschile sconfitta 3-0 da Villa d'Oro al torneo di Modena

In vista degli imminenti Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro, la Nazionale sammarinese di pallavolo si è preparata affrontando un torneo a Modena con altre 3 squadre di Serie B: Anderlini, Azimut e Villa d'Oro. E proprio contro quest'ultimi è arrivata una sconfitta per 3-0 (25-14, 25-14, 25-15) con il solo Farinelli in doppia cifra con 13 punti.

Soddisfatto della prova dei suoi il commissario tecnico Stefano Mascetti, nonostante il risultato: “Non siamo andati male, tenendo conto della qualità dei giocatori del Villa d’Oro. La volontà della Federazione, in accordo con il Cons, è di alzare il livello di competitività delle nostre nazionali."