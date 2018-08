Attualità

Partirà domani il Congresso Italiano di Esperanto, che per quest'anno verrà ospitato in Repubblica. Nel video l'intervista alla presidente della Federazione Esperantista Italiana Michela Lipari...

Gestione delle acque, riqualificazione del lungomare di Rimini e rimozione dell'amianto. A questi scopi arrivano in Emilia-Romagna oltre 25,7 milioni per progetti di carattere ambientale. ...

"Sono anni che facciamo segnalazioni ma non è mai stato fatto niente" - dicono dal Centro Naturalistico. "Lavoriamo per individuare le criticità e risolverle" - rassicurano dall'Azienda dei Servizi. ...

È iniziato il conto alla rovescia per il Ferragosto, che per quest'anno si prevede sotto l'ombrello....

Negozi in sofferenza: "Non si lavora", crollo dal 20% per le attività turistiche al 70 % per negozi di abbigliamento, dicono i commercianti. ...