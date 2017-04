Idlib: Fulvio Scaglione, “la vera risposta è mai più guerre, non l'indignazione a corrente alternata”

Attualità

La Giornata Mondiale della Salute è dedicata alla depressione. Segreteria alla Sanità ed ISS hanno organizzato un incontro per presentare dati ed il progetto "Uno spazio per te!" ...

In collaborazione con l'OMS, in occasione della Giornata Mondiale della Salute 2017, il cui tema è LA DEPRESSIONE, lo scrittore e illustratore Matthew Johnstone ci racconta la storia del superamento della depressione, impersonificata da un cane nero (the ...