Attualità

Nello stipendio di maggio non ci saranno tagli agli stipendi dei dirigenti pubblici Decreto 30 aprile: a fine luglio la "dead line" per concertare modifiche. Primari Iss in "vigile attesa" ma il testo attuale "non rende appetibile la professione in Repubblica"...

Indaco: lavoratori cercasi Questa sera torna l'approfondimento di Sergio Barducci. Si parla di lavoro con Anis, Cna, Università e sindacati...

Gendarmeria, presto in servizio due nuove moto elettriche La Gendarmeria ha testato le prime due moto elettriche per il servizio di pattugliamento del territorio....

00 Verde: meno 5 alla nuova serie Torna il programma dedicato all'agricoltura sammarinese condotto da Sonia Grassi, regia di Luca Binelli...

"Nomofobia": sempre più giovani terrorizzati dall'idea di non essere raggiungibili al cellulare Una vera e propria ossessione, a quanto pare. Per saperne di più abbiamo sentito Laura Muratori: psicologa e psicoterapeuta sammarinese...

È solo un'esercitazione: un terremoto simulato a Morciano di Romagna Erano presenti anche la Protezione Civile e la sezione antincendio del Corpo Polizia Civile di< San Marino...

Trump lascia l'accordo sul nucleare: nuovi equilibri Emirati, USA, Israele A due settimane dall'annuncio del ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano, i quotidiani locali continuano a pubblicare articoli di sostegno a Trump, andando ad alimentare, come si temeva, le diverse tensioni in campo in Medio Oriente....

"Momenti di Magica quotidianità" sul palco i ragazzi della Fondazione Centro anch'io Al teatro Sant'Andrea di Serravalle ieri sera è andata in scena la recita teatrale con protagonisti i ragazzi del Progetto Soggiorni in autonomia della Fondazione Centro Anch'io....

"Energia in movimento": a Faetano protagoniste le "rinnovabili" e la mobilità sostenibile In concomitanza con la Festa del Castello oggi a Faetano la manifestazione “Energia in Movimento” dedicata ai temi della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili. ...

Dagli studi radio al bancone, tra caffè e cappuccini - lunedì 21 maggio parte "Radio Bar" La nuova trasmissione in onda tutti i giorni alle 17,30, con Marco Corona e Catia Demonte....

Dal Brasile alle loro origini sammarinesi: i fratelli Reffi in vacanza sul Titano Avevano lasciato da piccoli San Marino per trasferirsi in Brasile. I fratelli Reffi non avevano più rivisto la loro nazione. Ma San Marino è rimasta loro nel cuore....