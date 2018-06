Promo - Arcobaleno

http://stream.senape.tv/widget/video.action?v=3.0&uid=sanmarino&rid=FZULSA2LBL68&wdt=765&hgt=447&ast=false&vol=100&pll=false&cmp=ply

25/06/2018 13.00.00

Nuova striscia di cartoni animati per San Marino Rtv. Dal 2 luglio, alle 17.25, andrà in onda "Arcobaleno", un pesciolino che vive con la sua famiglia da qualche parte nel profondo oceano, nella distante Baia di Nettuno. Le sue squame brillanti sono forse la causa del suo carattere irrequieto e felice. La sua eccessiva ingenuità lo porta a cacciarsi in piccoli problemi che riesce sempre a risolvere grazie ai suoi leali amici.