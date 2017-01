Attualità

L’indice di gradimento per il cittadino al primo posto. Da oggi in 16 uffici è attivato il progetto di monitoraggio della qualità dei servizi della pubblica amministrazione. Sentiamo Manuel Canti, dirigente Funnzione Pubblica e Guerrino Zanotti Segretario...

Un filo giallo per mantenere la memoria. Giallo come il colore utilizzato, nel passato, per discrimare gli ebrei. Hanno scelto questo simbolo i ragazzi delle medie di Fonte dell'Ovo per celebrare la Giornata delle Memoria....